Происшествия

Великолучанина задержали за кражу лосьона из магазина

Две кражи за день совершил житель Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

9 ноября в 16.30 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице Гагарина. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 24-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала две бутылки коньяка и четыре флакона лосьона. Общая сумма ущерба составила 1335 рублей.

Позже стало известно, что в тот же день великолучанин украл бутылку вина из соседнего магазина.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции.