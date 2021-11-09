Происшествия

Полиция нашла телефонных мошенников, совершивших более 10 преступлений в Псковской области

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в дистанционном мошенничестве на территории Псковской области. Об этом на пресс-конференции, посвященной Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, в общественном пресс-центре ПЛН сообщил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин.

«Недавно в Новосибирске удалось ликвидировать группу мошенников, тем самым раскрыли порядка 14 преступлений. Злоумышленники обращались к нашим пожилым граждан по телефону и сообщали им о том, что их сын или внук попал в беду и просили перечислить деньги. Наши доверчивые граждане верили им, в результате чего лишались крупных сумм денег», - рассказал Сергей Сурин.

Он также добавил, что около 50% преступлений, которые происходят в Псковской области, совершаются в сфере информационных технологий. И их раскрываемость изначально, заметил начальник УМВД России по городу Пскову, была низкой — от 3 до 10%. «Сейчас мы уже набираем опыт и научились раскрывать и такие преступления», - сказал он.