Полиция нашла телефонных мошенников, совершивших более 10 преступлений в Псковской области

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в дистанционном мошенничестве на территории Псковской области. Об этом на пресс-конференции, посвященной Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, в общественном пресс-центре ПЛН сообщил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин.
Он также добавил, что около 50% преступлений, которые происходят в Псковской области, совершаются в сфере информационных технологий. И их раскрываемость изначально, заметил начальник УМВД России по городу Пскову, была низкой — от 3 до 10%. «Сейчас мы уже набираем опыт и научились раскрывать и такие преступления», - сказал он.