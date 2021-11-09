Происшествия

Условный срок получил мужчина за кражу автокрана в Псковском районе

Условный срок получил мужчина за кражу автокрана ЗИЛ в деревне Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что в 2019 году подсудимый, являвшийся председателем сельскохозяйственного производственного кооператива «Загорье», решил похитить автокран марки ЗИЛ, принадлежащий одной гражданке. Автомобиль находился на земельном участке в свободном доступе.

Подсудимый попросил о помощи двух псковичей, которые не знали о его преступных намерениях. Они отбуксировали автокран из деревни Дубоновичи в Лопатово, и злоумышленник стал использовать украденное имущество в личных целях. Материальный ущерб составил 248 800 рублей.

В суде мужчина не признал свою вину, однако она подтверждается собранными доказательствами. В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с аналогичным испытательным сроком.

Кроме того, в пользу потерпевшей с него взыскали 248 800 рублей, в счет возмещения причиненного материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.