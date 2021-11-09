Происшествия

Псковичам с наркологической зависимостью запретили управлять лодками

По искам Псковского транспортного прокурора суд лишил права управлять маломерными судами граждан с алкогольной и наркологической зависимостью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что местные жители, которые состоят на учете в связи с зависимостью, имеют удостоверения на право управления маломерными судами. Это создает угрозу безопасности движения и может привести к происшествиям на водном транспорте.

В связи с этим, транспортная прокуратура направила в суд 3 исковых заявления с требованием запретить псковичам управлять маломерными судами по состоянию здоровья.

Суд удовлетворил исковые в полном объеме.