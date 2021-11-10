Происшествия

Печерянина осудили за кражу массажного пояса и рыбацких штанов

Печерянина осудили за кражу массажного пояса, рыбацкого полукомбинезона и других вещей на общую сумму 9 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что весной мужчина тайно проник в жилище потерпевшей и похитил оттуда ручной электрический рубанок, углошлифовальную машину, массажный пояс, рыбацкий полукомбинезон и мужской зимний комбинезон. Таким образом, материальный ущерб от кражи составил 9 000 рублей.

В судебном заседании печерянин полностью признал свою вину. За совершение преступления по части 3 статьи 158 УК РФ суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.