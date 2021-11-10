Происшествия

За продажу самогона оштрафовали жительницу Островского района

За продажу самогона островичка заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что в августе текущего года женщина в своем доме изготовила самогон объемом 2 литра. Она знала, что продукция непригодна к употреблению, но все равно продала часть самогона за 100 рублей человеку, работавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Суд признал местную жительницу виновной и назначил штраф 5 тысяч рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.