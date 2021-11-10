Происшествия

Мошенники обманули псковичку под предлогом продажи акций

Псковичка перевела мошенникам около 290 тысяч рублей, думая, что покупает акции компании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 25-летняя жительнице областного центра неоднократно звонили неизвестные и выдавали себя за специалистов в сфере интернет-трейдинга. Они предлагали девушке инвестировать деньги путем покупки акций известной компании.

Жительница Пскова перевела на указанный ей счет деньги и только потом поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.