Происшествия

Пскович обокрал управляющую компанию и лишился свободы

За кражу бензиновой воздуходувки у управляющей компании пскович сядет в тюрьму на 8 месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что в ночь с 30 на 31 мая 28-летний находился в подвале дома №11 по улице Мирной, откуда похитил воздуходувку, которая принадлежала управляющей компании. Злоумышленник причинил материальный ущерб на сумму 9122 рубля.

С учетом позиции государственного обвинителя и смягчающих и отягчающих обстоятельств суд назначил псковичу наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев. Приговор вступил в законную силу.