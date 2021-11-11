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Тайник с сигаретами нашли псковские таможенники в кабине тягача

Тайник с нелегальными сигаретами обнаружили в фуре псковские таможенники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Преступление было раскрыто на таможенном посту МАПП Убылинка совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

260 пачек сигарет белорусского и киргизского производства водитель спрятал в стенке кабины тягача.

«В 2021 году на таможенном посту МАПП Убылинка сотрудниками поста совместно с коллегами Пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружено 16 "тайников" для сокрытия табачной продукции, вывозимой в Латвию», - рассказал исполняющий обязанности начальника таможенного поста МАПП Убылинка Алексей Сафонов.

Водители размещали пачки сигарет в различных технологических полостях как грузовых, так и легковых автомобилей. Объемы незаконно перемещаемых табачных изделий различны: от нескольких десятков до нескольких тысяч пачек. В большинстве случаев злоумышленники незаконно перемещали сигареты белорусского производства.

По всем выявленным фактам в отношении водителей возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП России. Табачную продукцию изъяли.