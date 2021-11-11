Происшествия

Великолучанин отправится в колонию за попытку сбыта психотропных веществ

Великолукский городской суд вынес приговор в отношении 29-летнего местного жителя, который обвинялся в незаконном приобретении и хранение без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере, а также в покушении на их незаконный сбыт в интернете. Причем он действовал в составе группы лиц и по предварительному сговору, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судой общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что в апреле 2020 года великолучанин незаконно приобрел психотропное вещество в крупном размере для личного употребления и хранил его дома. «Когда мужчина осознал, что объем незаконно приобретенного психотропного вещества является опасным для личного употребления, возник умысел на сбыт части психотропного вещества неопределенному кругу лиц на территории города Великие Луки», - отмечается в сообщении.

Подсудимый расфасовал часть имеющегося у него психотропного вещества на потребительские дозы, а затем отправился делать «закладки». В процессе его задержали сотрудники полиции. Психотропное вещество изъяли.

Мужчина полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении. Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии строгого режима. Великолучанин взят под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.