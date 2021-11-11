Происшествия

Житель Дновского района извинился в суде за кражу ведра

Мужчину осудили за кражу рамы от автомобиля и металлического ведра в Дновском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что 9 ноября подсудимый договорился с гражданином, в отношении которого внесено представление о прекращении уголовного дела, похитить имущество с чужого участка.

Мужчины похитили с территории потерпевшего металлическую раму от автомобиля УАЗ-469, из дровяника — пять металлических листов и ведро. Ущерб составил более 3 тысяч рублей.

Украденное подсудимый сложил на веранде своего дома, чтобы позже реализовать имущество. Однако его задержали сотрудники полиции.

Подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления, раскаялся в содеянном и извинился перед потерпевшим.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев. К данному наказанию частично присоединили наказание по другому приговору. Окончательное решение суда — 1 год 1 месяц колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.