Происшествия

Директора образовательного учреждения в Великих Луках подозревают в злоупотреблении полномочиями

Директора частного образовательного учреждения профессиональной подготовки в Великих Луках подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в сентябре подозреваемый подписал фиктивные акты о сдаче теоретических и практических экзаменов сотрудниками частных охранных предприятий без фактической проверки знаний, что в дальнейшем предоставило им право осуществлять охранную деятельность с использованием огнестрельного оружия.

Уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области при содействии регионального управления Росгвардии.

В настоящее время следователи совместно с оперативниками ФСБ устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.