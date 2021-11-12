Происшествия

Уснувшего во время приготовления еды псковича разбудили пожарные

Сообщение о возгорании в квартире дома в переулке Олега Зобова, 13 в Пскове поступило в МЧС 13 ноября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Фото: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Вызов о возгорании поступил в 19.36. По предварительной информации, хозяин квартиры уснул во время приготовления еды, в результате чего подгорела пища на сковороде. Прибывшие на место происшествия пожарные разбудили мужчину.

Никто из жителей дома не пострадал, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.