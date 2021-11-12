Происшествия

В Пскове таксист обокрал пенсионерку

Псковский таксист обокрал пенсионерку на 10 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Следствие установило, что 11 октября около 9.50 пскович занимался частным извозом, когда к нему обратилась пожилая женщина. Дама попросила отвезти ее домой, по дороге заехав в магазин за продуктами. Когда женщина доехала до дома и должна была расплатиться, она не обнаружила своего кошелька. Таксист помог ей в поисках, они вместе вернулись в магазин. Однако кошелька в магазине не оказалось. Тогда женщина позвонила сыну, который расплатился с мужчиной за оказанные услуги.

Затем, 13 октября, около 14.00 таксист убирал салон своего автомобиля и обнаружил пропавший кошелек. Однако с пенсионеркой он не связался, а присвоил найденные 10 000 рублей. При этом сам кошелек и находившуюся в нем банковскую карту он выбросил.

С места преступления мужчина скрылся и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Первый заместитель прокурора Пскова утвердил обвинительный акт в отношении 35-летнего псковича, обвиняемого в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу.