Происшествия

Экс-главу администрации Печорского района осудят за превышение должностных полномочий

До 4 лет колонии грозит бывшему главе администрации Печорского района и его первому заместителю за превышение должностных полномочий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в 2017 году глава администрации района заключил муниципальный контракт на приобретение отвечающих стандартам качества и безопасности 18 жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья, на общую сумму более 25,3 млн рублей.

Однако глава администрации и его первый заместитель, достоверно зная о том, что построенное подрядчиком жилье не соответствуют требованиям государственных стандартов, приняли работы, чем превысили свои должностные полномочия, нарушив права граждан, переселяемых из аварийного жилья.

На основании подписанных обвиняемыми документов из бюджета муниципалитета на счет подрядчика поступили средства в общей сумме 24,9 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.