Происшествия

Пскович попался на краже алкоголя из магазина на улице Советской Армии

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя из магазина на улице Советской Армии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

14 ноября в 10.46 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 57-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

В настоящее время проводится проверка.