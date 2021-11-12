Происшествия

Великолукские хулиганы выбросили детские качели в канаву

Хулиганы в Великих Луках выбросили в канаву детские качели. Об этом сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

Инцидент произошел на детской площадке на улице Дворецкой. По словам автора сообщения, это уже не первый случай, когда неизвестные выбрасывают в канавы городское имущество.

«Детская площадка на Дворецкой. Просто нет слов. Также, когда выбросили мусорный контейнер в канаву на улице Рабочей», - говорится в тексте публикации.

В комментариях другая местная жительница сообщили еще об одном факте подобного хулиганства. «Куда только не обращались, никому ничего не надо: уже две недели лежит контейнер в овраге вместе с мусором, и это уже восьмой раз. "Детишки" развлекаются», - написала подписчица сообщества.