Происшествия

Мошенники обманули великолучанина под предлогом продажи земельного участка

Жители Великих Лук и Новосокольнического района перевели 180 тысяч рублей мошенникам, поверив их уловкам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Злоумышленник действовали под разными предлогами: один из них ввел в заблуждение великолучанина в ходе осуществления операции по купле-продаже земельного участка через интернет-сайт, а другой под видом сотрудника службы безопасности банка предложил пенсионеру из Новосокольнического района свою «помощь» якобы для предотвращения несанкционированного оформления на него кредита.

Когда жители Псковской области убедились, что стали жертвами злоумышленников, они обратились за помощью в полицию.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.