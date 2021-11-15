Происшествия

Поисковики нашли заблудившуюся женщину в островском лесу. ВИДЕО

О поисках пропавшей Ирины Васильевой в Островском районе рассказали в псковском отряде «Лиза Алерт». Информация опубликована на официальной странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«Мы надеялись, что пропавших в природной среде уже не будет в этом году. Грибной сезон прошел, погода у нас в регионе ухудшается, и где-то по области уже лежит снег. А это означает, что реакция на поиск должна быть молниеносной. Поэтому, когда вечером 12 ноября поступила заявка о потерявшейся женщине, медлить было нельзя. Для старта поиска у нас было очень мало данных – потерявшаяся сама позвонила в полицию и сообщила, что находится на болоте. Мы привлекли направление "Лес на связи", но связаться с Ириной, к сожалению, не получилось (как потом выяснилось, телефон потерявшейся к этому времени уже разрядился). Поэтому район поиска был определен исходя из данных, полученных от полиции», - говорится в сообщении.

Сразу после объявления о начале поиска отозвались семь добровольцев, и через некоторое время они уже направлялись в обозначенный район. «А дальше время тянулось очень медленно. Все осложнялось отсутствием мобильной связи в районе поиска, добровольцы сообщали о себе короткими сообщениями. Задачи для поисковых групп ("лисы") были поставлены так, чтобы закрыть как можно большую территорию нескольких болот и найти Ирину. Ведь ночью температура сейчас нередко стала опускаться ниже нуля. А сырость на болоте, промокшая одежда и низкая температура воздуха могут привести к серьезному переохлаждению пропавшего человека. Поэтому "лисы" шли через плотный кустарник, цепляющийся ветками за одежду, преодолевали завалы в лесу и проваливались в воду по колено, но настойчиво продолжали выполнять задачи», - вспомнили в отряде.

Только ближе к 2 часам ночи от старшего одной из поисковых групп пришло сообщение: «Ирину нашли, с ней все хорошо, начинаем эвакуацию».