Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дима Билан юбилейный тур
Благоустройство для всех
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Моя История вкусных завтраков
Мифы о стоматологах развеяны
доставка еды в пскове
декодируем QR-реальность
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
Концерт рок-группы «Ария»
горводоканал успехи и планы
работа затылком
 
 
 
ещё Происшествия 15.11.2021 14:021 Рабочий погиб на лесозаводе в Дедовичском районе 16.11.2021 10:010 Постельное белье сгорело в квартире на Рижском проспекте в Пскове 16.11.2021 09:590 Два ребенка в Псковской области отравились угарным газом из-за неисправности вентиляции 16.11.2021 09:470 Труп мужчины обнаружили при тушении пожара в Себежском районе 15.11.2021 23:030 Поисковики нашли заблудившуюся женщину в островском лесу. ВИДЕО 15.11.2021 20:450 Контрабанду крупной партии белорусских сигарет пресекли в Великолукском районе
 
 
 
Самое популярное 10.11.2021 08:5512 Женщина погибла под колесами автобуса в Пскове 11.11.2021 12:3717 Псковичка пожаловалась, что не смогла попасть в магазин без QR-кода 09.11.2021 09:340 В Пскове умер хирург Александр Васильев 10.11.2021 12:1530 Псковский губернатор привился от коронавируса 13.11.2021 11:4821 Беременная псковичка заразилась коронавирусом и умерла в больнице
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Два ребенка в Псковской области отравились угарным газом из-за неисправности вентиляции

16.11.2021 09:59|ПсковКомментариев: 0

Два ребенка в Псковской области в 2021 году отравились угарным газом из-за неисправности вентиляции в жилище. Об этом на совещании по вопросам безопасности эксплуатации газа сообщила главный инженер ООО «Газпром межрегионгаз Псков»
Ирина Александрова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ирина Александрова напомнила, что в этом году в России произошло несколько несчастных случаев, связанных с взрывами бытового газа. По ее словам, в 70% из них причиной стало нарушение безопасности использования газа самими собственниками. 

«В начале 2021 года и наша Псковская область отличилась в плохом смысле. У нас было зарегистрировано два случая отравления угарным газом, которые прошли в связи неисправностью дымовых и вентиляционных каналов. Пострадавшие - дети», - сказала Ирина Александрова. 

Она также добавила, что на данный момент в Псковской области более 7 350 собственников уклоняются от заключения договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования и не допускают специалистов в свои дома.

Отметим, что совещание прошло под председательством заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова. На нем также присутствовал генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев, представители МЧС, профильных комитетов, главы муниципалитетов региона.

Теги: #происшествие #газ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению QR-кодов в транспорте и магазинах?
В опросе приняло участие 122 человека
16.11.2021, 10:050 Почти 120 псковичей оштрафованы за отсутствие договора на обслуживание газового оборудования 16.11.2021, 10:010 Постельное белье сгорело в квартире на Рижском проспекте в Пскове 16.11.2021, 09:590 Два ребенка в Псковской области отравились угарным газом из-за неисправности вентиляции 16.11.2021, 09:470 Труп мужчины обнаружили при тушении пожара в Себежском районе
16.11.2021, 09:450 Счетная палата: Российская система ОМС работает недостаточно эффективно 16.11.2021, 09:341 Пенсионерка попала в больницу после ДТП на улице Коммунальной в Пскове 16.11.2021, 09:330 «Псковские тепловые сети» объявили о старте конкурсов для детей сотрудников предприятия 16.11.2021, 09:201 Вдоль путепровода в Великих Луках высадили деревья
16.11.2021, 09:050 Каждому второму жителю СЗФО работа мешает путешествовать 16.11.2021, 08:503 Более 12 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область 16.11.2021, 08:352 «Титан-Полимер» отправил на переработку 200 килограмм макулатуры 16.11.2021, 08:230 Минсельхоз предложил зафиксировать цены на удобрения
16.11.2021, 08:080 285 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 16.11.2021, 08:000 Владимир Путин изменил состав президиума Госсовета 16.11.2021, 07:470 В Госдуме прорабатывают ужесточение наказания за подделку водительских прав 16.11.2021, 07:310 Минздрав проанализирует причины низкого освоения средств на привлечение врачей в медорганизации
16.11.2021, 07:150 Компанию «Экопром» поблагодарили за уборку кладбища в Стругокрасненском районе 16.11.2021, 07:006 В сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев 15.11.2021, 23:360 В «Псковских теплосетях» рассказали, как предприятие оказалось «без вины виноватым» 15.11.2021, 23:300 Банк России приглашает псковских предпринимателей принять участие в конференции
15.11.2021, 23:151 Анна Кузнецова: Необходимо провести анализ норм законопроекта о введении QR-кодов 15.11.2021, 23:030 Поисковики нашли заблудившуюся женщину в островском лесу. ВИДЕО 15.11.2021, 23:001 Сотрудник псковского ОМОН получил государственную награду 15.11.2021, 22:490 Рейтингомер: в стиле кьюар
15.11.2021, 22:410 Футболисты Пскова в Сочи ведут борьбу за медали финала Кубка России 15.11.2021, 22:193 Псковский инфекционист рассказала о методе лечения тяжелобольных с COVID-19 15.11.2021, 22:123 Жителей Острова-3 беспокоит «лестница-убийца» 15.11.2021, 22:000 Псковичку избрали зампредседателя молодежного совета ТООП ФНПР на Северо-Западе
15.11.2021, 21:530 Неделя креативной экономики в Псковской области пройдет в онлайн-формате 15.11.2021, 21:342 Более десяти новых общественных пространств появится в Пскове 15.11.2021, 21:140 Назван актерский состав премьерного спектакля «Зойкина квартира» в Псковском драмтеатре 15.11.2021, 21:003 Псковичам предложили сдать замененные лифты и направить вырученные деньги на нужды дома
15.11.2021, 20:520 Крестьянским ремеслам научат всех желающих в пушкинском Бугрово 15.11.2021, 20:450 Контрабанду крупной партии белорусских сигарет пресекли в Великолукском районе 15.11.2021, 20:330 Победители «Курчатовского турнира» в Пскове разработали сироп для повышения иммунитета 15.11.2021, 20:160 Валентина Александрова рассказала о региональных проектах «Справедливой России»
15.11.2021, 20:000 Второй этап профилактической операции «Дети России» стартовал в Псковской области 15.11.2021, 19:381 Большинство респондентов ПЛН выступили против доносов в прокуратуру на антипрививочников 15.11.2021, 19:172 Заключен контракт на ремонт улицы Труда в Пскове 15.11.2021, 19:010 В Пскове определили лучшие учреждения профессионального образования
15.11.2021, 18:493 Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль борьбу с COVID-19 15.11.2021, 18:310 Печерянин убил гостя кирпичом и вывез тело на болото 15.11.2021, 18:240 Новый депутат Псковской гордумы Валентина Александрова рассказала о своем стиле общения 15.11.2021, 18:143 Интерактив: Сказка без счастливого конца
15.11.2021, 17:540 Мужчина погиб в результате пулевого ранения в Великих Луках 15.11.2021, 17:442 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Есть теперь объект культурный меж поребриком и урной... 15.11.2021, 17:330 Более 10 учреждений культуры Псковской области принимают «Пушкинскую карту» 15.11.2021, 17:180 Псковские школьники победили в конкурсе «Большая перемена»
15.11.2021, 17:114 Валентина Александрова: Псковская гордума работает как единый отлаженный механизм 15.11.2021, 17:002 Итоги работы по патриотическому воспитанию молодежи обсудят в Общественном пресс-центре ПЛН 15.11.2021, 16:396 ПЛН остается самым популярным новостным сайтом в Псковской области - Яндекс 15.11.2021, 16:311 В Пскове заменят лифты в семи многоэтажных домах
15.11.2021, 16:293 Помидоры и огурцы подорожали в Псковской области почти на 60% за месяц 15.11.2021, 16:180 Псковский туроператор вышел в полуфинал всероссийского конкурса 15.11.2021, 16:091 На создание инженерной инфраструктуры ОЭЗ «Моглино» направили более 700 млн рублей 15.11.2021, 16:040 Работы по замене лифтов в Пскове планируют завершить до декабря 
15.11.2021, 16:000 В Пскове продолжается ремонт дворов 15.11.2021, 15:464 Интерактив: Нашествие наркоманов   15.11.2021, 15:410 Псковичам напомнили, как получить скидку при замене водительских прав 15.11.2021, 15:383 Борис Елкин рассказал историю появления в Пскове «охранных» голубей
15.11.2021, 15:260 Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной 15.11.2021, 15:210 «Титан-Полимер» ищет партнеров для создания цифровых экоуроков для школьников 15.11.2021, 15:110 Очей очарование: кружево и шелк гостевого дома «У Покровки» 15.11.2021, 15:046 Лжереальность
15.11.2021, 15:030 Путин отменил указ об отнесении части Карелии к Крайнему Северу 15.11.2021, 14:571 Псковские специалисты развеяли популярные мифы о зубных врачах 15.11.2021, 14:540 Валентина Александрова: Депутат должен слушать, слышать и защищать права избирателей 15.11.2021, 14:532 «Лебединое озеро» на сцене псковской филармонии. ФОТОРЕПОРТАЖ
15.11.2021, 14:480 В Великолукском районе работник фермерского хозяйства погиб на производстве 15.11.2021, 14:456 Темпы прививочной кампании от COVID-19 в Псковской области выросли на 9% 15.11.2021, 14:380 «Постскриптум»: О готовности Пскова к первым заморозкам, QR-кодах и муниципальном фильтре. ВИДЕО 15.11.2021, 14:380 Следственное управление проводит проверку по факту гибели рабочего на заводе «Судома»
15.11.2021, 14:350 Стали известны имена победительниц конкурса «Мисс и Миссис Псков 2021» 15.11.2021, 14:211 Почти на 2% выросла заболеваемость коронавирусом в Псковской области 15.11.2021, 14:200 Псковские росгвардейцы изъяли 7 единиц оружия за неделю 15.11.2021, 14:021 Рабочий погиб на лесозаводе в Дедовичском районе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru