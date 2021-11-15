Происшествия

Два ребенка в Псковской области отравились угарным газом из-за неисправности вентиляции

Два ребенка в Псковской области в 2021 году отравились угарным газом из-за неисправности вентиляции в жилище. Об этом на совещании по вопросам безопасности эксплуатации газа сообщила главный инженер ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

Ирина Александрова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ирина Александрова напомнила, что в этом году в России произошло несколько несчастных случаев, связанных с взрывами бытового газа. По ее словам, в 70% из них причиной стало нарушение безопасности использования газа самими собственниками.

«В начале 2021 года и наша Псковская область отличилась в плохом смысле. У нас было зарегистрировано два случая отравления угарным газом, которые прошли в связи неисправностью дымовых и вентиляционных каналов. Пострадавшие - дети», - сказала Ирина Александрова.

Она также добавила, что на данный момент в Псковской области более 7 350 собственников уклоняются от заключения договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования и не допускают специалистов в свои дома.

Отметим, что совещание прошло под председательством заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова. На нем также присутствовал генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев, представители МЧС, профильных комитетов, главы муниципалитетов региона.