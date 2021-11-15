Происшествия

Великолучанин попался на краже капусты

Безработный житель Великолукского района 1963 года рождения попался на краже капусты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина совершил кражу ночью 11 ноября в деревне Бурехино Новосокольнического района на территории земельного участка, принадлежащего местной сельскохозяйственной организации. Он срезал 129 кочанов капусты (250 килограммов), сложил их в мешки и погрузил в автомобиль «Фольксваген».

«Далеко уехать ему не удалось: буквально на выезде с поля незнакомца задержали сотрудники МО МВД России "Новосокольнический"», - отметили в ведомстве.

Похищенную сельхозпродукцию изъяли. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.

Добавим, что за последние дни полиция в результате проведенных мероприятий раскрыла кражи также в Пскове, Великих Луках, Острове и Невеле.