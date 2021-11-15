Происшествия

Мошенники предложили великолучанину заработать на интернет-бирже

Мошенники предложили великолучанину заработать на интернет-бирже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 58-летнему великолучанину неоднократно звонили незнакомцы, которые пытались убедить его в возможности получения дополнительного заработка путем игры на интернет-бирже через одну из платформ. В конечном итоге, мужчина согласился и потерял из-за этого более миллиона рублей. Великолучанин обратился за помощью в отдел полиции. По данному факту возбудили уголовное дело.

«К сожалению, жители региона нередко становятся жертвами мошенников, которые прибегают к различным формам обмана. Причем большинство из потерпевших, как правило, хорошо осведомлены о подобного рода противоправных проявлениях. Тем не менее, они поддаются на уловки нечистых на руку лиц», - отметили в УМВД.

Полиция настоятельно рекомендует нашим согражданам проявлять бдительность и предельную осмотрительность при общении с незнакомцами по телефону или в Интернете. «В случае возникновения подобных ситуаций незамедлительно обращайтесь в полицию», - обратились к жителям региона.