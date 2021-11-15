Происшествия

Двух подростков задержали за кражу дезодоранта и алкоголя в Пскове

Двух подростков задержали росгвардейцы за кражу дезодоранта и алкоголя из магазина в Пскове 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В16.00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия, где задержали двоих псковичей 2004 и 2005 года рождения, которые похитили из торгового зала продукты питания, спиртные напитки и дезодорант.

Для дальнейшего разбирательства подростков передали сотрудникам полиции.