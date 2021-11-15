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Происшествия

Замдиректора великолукской организации скрыл от налоговой почти 6 млн рублей и получил штраф

16.11.2021 14:11|ПсковКомментариев: 0

Замруководителя великолукской организации осудили за нарушение налогового законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Заместитель директора одного из обществ с ограниченной ответственностью в Великих Луках признан виновным «в сокрытии денег, за счет которых должно производится взыскание налогов». Уголовное дело по части 1 статьи 119.2 УК РФ возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Псковской области.

Следствие показало, что в 2019-2020 годах у предприятия образовалась задолженность по налоговым платежам, платежам по сборам и страховым взносам, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате​ недоимки, а также обоснованно применялись принудительные санкции.

Руководитель предприятия осознавал, что при поступлении денег на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета их сразу спишут. Поэтому он принял решение искусственно создать ситуацию отсутствия денег на счетах. Для этого рассчитывался с местными и зарубежными кредиторами через счета других организаций.

Таким образом, руководитель организации скрыл почти 6 миллионов рублей, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам. В ходе предварительного расследования ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, возместили в полном объеме.

Учитывая полное признание обвиняемым вины в инкриминируемом деянии, раскаяние в содеянном, активное способствование установлению всех обстоятельств совершенного преступления и полное возмещение ущерба, следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Мужчине назначили судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Теги: #уголовное дело #следственный комитет РФ #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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