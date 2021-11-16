Происшествия

Пожарные спасли от огня жилой дом в Пыталовском районе

Жилой дом спасли от огня пожарные в деревне Темери Пыталовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорание произошло 16 ноября в 17.26. В комнате выгорел пол на площади 1 квадратный метр. Причиной происшествия стала неисправная работа печного оборудования.

Кроме того, в этот же день в 19.46 в Пскове на улице Яна Фабрициуса в здании размером 12 на 8 метров огнем поврежден дымоход. Возгорание могло произойти из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи.

А в 20.56 на улице 9 Января в Опочке в неэксплуатируемом здании повреждена декоративная отделка по всей площади. Пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки.