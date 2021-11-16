Происшествия

Молодого человека в Пскове задержали за кражу ликера и рома

Росгвардейцы задержали псковича по подозрению в краже из магазина 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 17.47 в магазине на улице Коммунальной сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 18-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала спиртные напитки: 2 бутылки виски, 2 бутылки ликера и 2 бутылки рома. Общая сумма ущерба составила 5 109 рублей.

По данному факту проводится проверка.