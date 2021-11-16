Почти 120 литров незаконного алкоголя изъяли из магазина в Псковском районе

Виктор Остренко: И старшие товарищи, и молодежь должны работать совместно

Два легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове

Репортаж из деревни Полибино представят на конференции в Великих Луках

Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода в Псковском районе

Александр Козловский рассказал о своих реализованных предвыборных обещаниях

В 2022 году связью планируют обеспечить 94% территории Псковской области

Сезонную уборку мусора и листвы завершают на улицах Запсковья и Завеличья

Движение на улице Кузбасской Дивизии в Пскове ограничат с 17 ноября

Юлия Лысова: Молодежный парламент – это общественная работа, за нее не платят деньги

Более ста социально ориентированных НКО примут участие в региональном форуме