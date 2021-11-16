Почти 120 литров незаконного алкоголя изъяли из магазина в Псковском районе

116 литров незаконного алкоголя и 2 395 пачек сигарет обнаружили таможенники в магазине в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
Продукцию без акцизных марок России обнаружили в ходе проверочных мероприятий. Табачную продукцию изъяли и направили в управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия решения в рамках административного производства.
Спиртные напитки изъяли сотрудники территориального подразделения МВД России.