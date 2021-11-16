Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мифы о стоматологах развеяны
экопром быстро и чисто
доставка еды в пскове
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Моя История вкусных завтраков
Сезонные опасности на дорогах Пскова
Концерт рок-группы «Ария»
работа затылком
горводоканал успехи и планы
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
декодируем QR-реальность
 
 
 
ещё Происшествия 16.11.2021 19:304 Пьяный житель Пскова ударил водителя скорой помощи 17.11.2021 12:530 Великолучанинка попалась на краже крекеров и виски 17.11.2021 12:230 Почти 120 литров незаконного алкоголя изъяли из магазина в Псковском районе 17.11.2021 12:030 Безработный острович отобрал ковер у пенсионерки 17.11.2021 11:370 Мужчину и женщину задержали в Острове по подозрению в хранении наркотиков 17.11.2021 10:450 Молодого человека в Пскове задержали за кражу ликера и рома
 
 
 
Самое популярное 15.11.2021 09:008 «Спутник»-фри: все, что вы хотели узнать о медотводах в Псковской области 16.11.2021 14:2712 Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых при заражении COVID-19 15.11.2021 15:464 Интерактив: Нашествие наркоманов   16.11.2021 12:347 Более 50 разрытых закладок наркотиков обнаружены в Корытовском лесопарке. ФОТО 14.11.2021 09:501 Интерактив: Не по-братски ведут себя псковичи
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Почти 120 литров незаконного алкоголя изъяли из магазина в Псковском районе

17.11.2021 12:23|ПсковКомментариев: 0

116 литров незаконного алкоголя и 2 395 пачек сигарет обнаружили таможенники в магазине в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Продукцию без акцизных марок России обнаружили в ходе проверочных мероприятий. Табачную продукцию изъяли и направили в управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия решения в рамках административного производства.

Спиртные напитки изъяли сотрудники территориального подразделения МВД России.

Теги: #алкоголь #псковский район #таможня
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению QR-кодов в транспорте и магазинах?
В опросе приняло участие 346 человек
17.11.2021, 13:400 Снег и до 6 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 18 ноября 17.11.2021, 13:340 Погибшая при пожаре в Псковской области женщина пролежала в земле 1000 лет 17.11.2021, 13:260 Александр Баев намерен участвовать в выборах в Псковскую гордуму в 2022 году 17.11.2021, 13:221 Новорожденных в России начнут обследовать на 36 заболеваний
17.11.2021, 13:120 Новогоднюю афишу опубликовал псковский театр 17.11.2021, 13:110 Две сессии проведет в конце ноября областной парламент 17.11.2021, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Александром Баевым 17.11.2021, 12:530 Великолучанинка попалась на краже крекеров и виски
17.11.2021, 12:450 «Беседка»: Итоги археологического сезона в Псковской области. ВИДЕО 17.11.2021, 12:330 Жители Псковской области стали чаще отправлять посылки онлайн 17.11.2021, 12:230 Почти 120 литров незаконного алкоголя изъяли из магазина в Псковском районе 17.11.2021, 12:120 Мнения россиян и их работодателей о сокращении рабочего дня разошлись — опрос
17.11.2021, 12:030 Безработный острович отобрал ковер у пенсионерки 17.11.2021, 12:000 В «Горводоканале» рассказали о позитивных переменах в водоснабжении Пскова. ВИДЕО 17.11.2021, 11:591 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с археологом Александром Михайловым 17.11.2021, 11:550 Александр Баев выскажет «Особое мнение» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове
17.11.2021, 11:522 Волну псковского «Ретро FM» удалось поймать радиолюбителю из Финляндии 17.11.2021, 11:431 Количество жертв COVID-19 в Псковской области превысило 1000 человек 17.11.2021, 11:370 Мужчину и женщину задержали в Острове по подозрению в хранении наркотиков 17.11.2021, 11:260 В память о погибших полицейских открыли мемориальную доску в Невеле
17.11.2021, 11:200 С апреля в Псковской области добыли порядка 2 тысяч кабанов 17.11.2021, 11:060 Псковичам напомнили о специальных местах для конных прогулок 17.11.2021, 11:031 Островский суд вынес приговор виновнику ДТП со смертельным исходом 17.11.2021, 10:570 Совещание по вопросам капремонта жилого фонда прошло в областном Собрании
17.11.2021, 10:550 Девочка попала под машину в Опочке и получила черепно-мозговую травму 17.11.2021, 10:541 Первичную профсоюзную организацию создали на базе предприятия «Псковжилстрой» 17.11.2021, 10:480 Монтаж лифтов с антивандальным покрытием завершился в двух многоэтажках Пскова 17.11.2021, 10:450 Молодого человека в Пскове задержали за кражу ликера и рома
17.11.2021, 10:443 «Псковские тепловые сети» представили рецепт «идеальных вафель» 17.11.2021, 10:390 Выявлением «очагов» межнациональной напряженности займутся в Псковской области 17.11.2021, 10:370 Пожарные спасли от огня жилой дом в Пыталовском районе 17.11.2021, 10:290 Движение грузовиков по дорогам Стругокрасненского района ограничат на месяц
17.11.2021, 10:211 Почти 17 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19 в Псковской области 17.11.2021, 10:170 В Опочке предприниматель случайно отрезал себе руку 17.11.2021, 10:091 Об итогах археологического сезона расскажет Александр Михайлов в программе «Беседка» 17.11.2021, 10:050 Женщина попала под колеса кроссовера в Великих Луках
17.11.2021, 10:022 Уровень распространения COVID-19 в Псковской области остается крайне высоким – губернатор 17.11.2021, 09:580 Начальник отделения почты в Палкинском районе присвоила более 200 тысяч рублей 17.11.2021, 09:493 Концерт Димы Билана в Пскове перенесли на февраль 17.11.2021, 09:410 Изъятые псковским УФСБ культурные ценности передали в государственный музейный фонд
17.11.2021, 09:390 Поправки к законопроекту об электронном кадровом документообороте не позволят отказаться от бумаги - эксперты 17.11.2021, 09:340 Два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет на трассе Псков — Гдов 17.11.2021, 09:300 Псковская компания строит первый в Новгородской области пятизвездочный спа-отель 17.11.2021, 09:150 Руководитель псковского управления ФСИН договорился о сотрудничестве с омбудсменами
17.11.2021, 09:071 Колесо ЖЭК-арта 17.11.2021, 09:003 Псковская компания заплатит штраф за незаконное углубление Черехи 17.11.2021, 08:455 Pfizer проведет испытания нового препарата от коронавируса в России 17.11.2021, 08:300 В России намерены оптимизировать работу по продвижению нацпроектов
17.11.2021, 08:150 ФАС предложила способы стабилизировать цены на зимнее дизельное топливо 17.11.2021, 08:002 В Петербурге нашли сумку с расчлененным телом мужчины 17.11.2021, 07:490 Представители турбизнеса заявили об угрозе банкротства 60% компаний 17.11.2021, 07:421 Банки допустили обнуление тарифов на переводы по номеру телефона
17.11.2021, 07:330 Названы способы определить реальный пробег при покупке подержанного автомобиля 16.11.2021, 22:220 Еще пять дворов приводят в порядок в Пскове 16.11.2021, 21:536 Привитым от COVID-19 разрешили не изолироваться после контакта с заболевшими 16.11.2021, 21:310 «Фольксваген» вылетел с дороги в результате ДТП с мусоровозом в Пскове
16.11.2021, 21:110 Полиция Псковского района приглашает на работу 16.11.2021, 21:101 Необходимость вакцинации людей с высоким титром антител требует изучения — эксперт 16.11.2021, 20:502 Девять псковских проектов выиграли президентские гранты в сфере искусства и культуры 16.11.2021, 20:322 Почти за 150 млн рублей отремонтируют улицу Труда в Пскове
16.11.2021, 20:1012 Псковский врач рассказала, изменится ли QR-код после ревакцинации 16.11.2021, 19:500 Новый детский сад на улице Коммунальной в Пскове готов более чем на 80% 16.11.2021, 19:304 Пьяный житель Пскова ударил водителя скорой помощи 16.11.2021, 19:1610 Ремонт санузлов завершился в аэропорту Пскова
16.11.2021, 19:050 Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода в Псковском районе 16.11.2021, 18:450 Репортаж из деревни Полибино представят на конференции в Великих Луках 16.11.2021, 18:350 Два легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 16.11.2021, 18:300 Виктор Остренко: И старшие товарищи, и молодежь должны работать совместно
16.11.2021, 18:234 Из-за коронавируса закрыты классы в 11 школах Псковской области 16.11.2021, 18:095 В 2022 году связью планируют обеспечить 94% территории Псковской области 16.11.2021, 17:574 Александр Козловский рассказал о своих реализованных предвыборных обещаниях 16.11.2021, 17:522 Увидеть ритуальные якутские танцы смогут псковичи на сцене театра
16.11.2021, 17:500 Сезонную уборку мусора и листвы завершают на улицах Запсковья и Завеличья 16.11.2021, 17:481 Движение на улице Кузбасской Дивизии в Пскове ограничат с 17 ноября 16.11.2021, 17:445 Юлия Лысова: Молодежный парламент – это общественная работа, за нее не платят деньги 16.11.2021, 17:380 Более ста социально ориентированных НКО примут участие в региональном форуме
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru