Происшествия

Великолучанинка попалась на краже крекеров и виски

Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже двух бутылок виски и пачки крекеров в Великих Луках 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В 18.30 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил сообщение, что из магазина на улице Клевцова сработал сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 38-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала две бутылки виски и упаковку крекеров.

По факту хищения проводится проверка.