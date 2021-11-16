Происшествия

Жительница Палкинского района лишилась денег при торговой сделке с мошенницей

Жительница Палкинского района хотела продать фотоаппарат и стала жертвой мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ноябре на одном из сайтов местная жительница разместила объявление о продаже фотоаппарата, на которое откликнулась девушка, выразившая желание его приобрести. В ходе переписки злоумышленница убедила потерпевшую сообщить номер ее банковской карты, выполнить ряд манипуляций и прислать код, использовав который девушка списала с карты 5 800 рублей со счета продавца.

В настоящее время идут следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.