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В Пскове возбудили уголовное дело по факту нападения на работника скорой медпомощи

Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения вреда здоровью водителю скорой медицинской помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, 16 ноября 20-летний пьяный пскович ударил водителя скорой медпомощи, прибывшего на вызов на улицу Коммунальную

В настоящее время сотрудники УМВД России по городу Пскову провели необходимые проверочные мероприятия по сообщению о нападении на работника скорой медицинской помощи. В результате возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести лицу в связи с исполнением им служебной деятельности).

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Максимальный размер наказания – 5 лет лишения свободы.