Происшествия

Печерянина отправят в тюрьму за продажу наркотиков и угон автомобиля

Жителя Печорского района привлекли к уголовной ответственности за совершение четырех преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В период с мая по июнь 2020 года подсудимый продавал наркотики в интернете. Кроме того, в марте того же года в микрорайоне Любятово он украл автомобиль стоимостью 100 000 рублей.

Суд признал его виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.