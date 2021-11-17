Происшествия

Жительница Плюссы похитила у пожилого собутыльника почти 50 тысяч рублей

Жительница Плюссы похитила у пожилого собутыльника почти 50 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские Стругокрасненского района по «горячим следам» раскрыли кражу денег с банковской карты пенсионера.

Пожилой житель Струго-Красненского района 16 ноября заявил в полицию, что с его банковской карты неизвестные похитили 47 тысяч рублей. В кратчайшие сроки полицейские раскрыли кражу. Подозрение пало на знакомую потерпевшего – безработную, ранее судимую жительницу Плюсского района 1980 года рождения.

По версии следствия, заявитель и подозреваемая вместе употребили спиртные напитки. Когда они ходили в магазин, женщина запомнила пин-код карты, которой пользовался ее спутник. Затем нарушительница похитила карту и сняла с нее деньги в банкомате поселка Плюсса. Деньгами она распорядилась по собственному усмотрению.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.