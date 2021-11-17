Происшествия

Псковская область вошла в число регионов с наибольшей долей нелегального оборота табака

Доля нелегального оборота на табачном рынке РФ по итогам девяти месяцев 2021 года составила 11,5%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные исследования Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК).

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Доля нелегального оборота практически не растет, несмотря на повышение ставки акциза на табачную продукцию в 2021 году. Сдержать рост позволили эффективные действия правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также работа системы цифровой маркировки и прослеживания табака, говорится в сообщении ННЦК.

В числе регионов с наибольшим уровнем нелегального оборота - Новгородская область (45%), Псковская область (44,8%), Дагестан (43%), Ростовская область (37,5%), Чечня (30,8%), Смоленская область (30,8%), Саратовская область (27,2%).

Исследование проводилось методом сбора пустых пачек, которые были проанализированы на предмет наличия цифровой маркировки, акцизных марок, наименований для определения легальности нахождения в стране. На анализ было отправлено 64 тысяч пачек из 840 населенных пунктов.

ННЦК будет регулярно проводить оценку рынка в соответствии с методикой, разработанной Минпромторгом и одобренной госкомиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.