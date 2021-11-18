Происшествия

Житель Острова взял кредит и перевел деньги мошеннику

Несколько жителей региона поддались на уловки мошенников и лишились денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 16 ноября жителю Островского района 1970 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец сообщил, будто некие злоумышленники намереваются незаконно оформить на него кредит. А затем, чтобы этого избежать, предложил мужчине самому взять кредит и перевести полученные средства на «безопасный счет».

Острович поддался на уловку афериста и перечислил более 300 тысяч рублей. Когда он убедился, что стал очередной жертвой дистанционных мошенников, то обратился за помощью в ОМВД района.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Отмечается, что случаи мошеннических действий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий за последние дни отмечены также в Пскове, Великих Луках, Псковском и Великолукском районах.