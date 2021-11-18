Происшествия

Двух жителей Дновского района осудили за оплату покупок чужой картой

В Дновском районе мужчину и женщину осудили за оплату покупок чужой банковской картой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что 30 декабря прошлого года подсудимые нашли на дороге карту, принадлежавшую потерпевшей. После этого они совершили покупки на 150 рублей и 294 рубля, а вот оплатить товары на суммы 336 рублей и 276 рублей уже не успели, поскольку хозяйка карты перевела деньги на другой счет.

«Таким образом, подсудимые своими действиями причинили потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 444 рубля, а в случае доведения своего преступного умысла до конца могли причинить ущерб на сумму более 4 тысяч рублей», - отмечается в сообщении.

Подсудимые полностью признали свою вину. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев, по совокупности с приговором от 14 октября 2020 года ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщину приговорили к лишению свободы на срок 8 месяцев условно с аналогичным испытательным сроком.

Приговор пока не вступил в силу.