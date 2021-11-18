Происшествия

Алиментщика арестовали в Новосокольниках

11 суток административного ареста получил должник из Новосокольников за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления УФССП.

Мужчина не выплачивал средства на содержание своих несовершеннолетних детей. «Он официально не трудоустроен, мер для оплаты алиментов не предпринимает», - рассказали в управлении.

В рамках исполнительного производства пристав внес постановление о временном ограничении должника на выезд за пределы России. На данный момент у гражданина накопилась задолженность в размере более 130 тысяч рублей.

В отделение ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов должника привели принудительно. Пристав составил протокол об административном правонарушении по факту неуплаты алиментов. Позже суд назначил мужчине наказание в виде ареста.

«Если за время ареста должник по алиментам не осознает необходимости исполнения родительских обязанностей и продолжит уклоняться, ему грозит уголовная ответственность по статье 157 УК РФ», - заключили в управлении.