Происшествия

Украинца осудили за кражу имущества на 26 млн рублей в Пскове

В колонию общего режима отправится гражданин Украины за незаконное проникновение в дом и кражу в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что в прошлом году подсудимый вместе с неизвестным украл из дома на улице Герцена материальные ценности и деньги на сумму свыше 26 миллионов рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшего был удовлетворен в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.