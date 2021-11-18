Происшествия

Три псковича погибли в октябре при пожарах из-за курения и алкоголя

Причиной гибели троих псковичей во время пожаров в октябре стали курение и алкоголь. Об этом сообщила заместитель начальника ОНД и ПР по городу Пскову Олеся Васильева в ходе координационного совещания при главе города Пскова. Всего за прошлый месяц на территории областного центра произошло 30 пожаров.

Среди погибших при пожарах - мужчина 1986 года рождения, пенсионер и женщина, личность которой на момент происшествия не была установлена. Все они погибли в результате неосторожности при курении после распития алкоголя.

«Большое внимание сотрудники ведомства уделяют профилактике пожаров. Для этого установили тесный контакт с соцзащитой, что позволило вести работу с многодетным семьями и престарелыми гражданами. Кроме того, по-прежнему остаются актуальными проблемы эксплуатации газового оборудования», - сказала Олеся Васильева.

Актуальность этой проблемы отметила и заместитель прокурора города Пскова Татьяна Гончарова. «Мы уже проводили проверку, в ходе которой выяснилось, что управляющие компании почти не обследуют старые дома в Пскове. Необходимо побуждать их к исполнению своих обязательств!» - отметила она.