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Экс-владельца подмосковного аэродрома задержали сотрудники псковского УФСБ

Экс-владельца подмосковного аэродрома задержали за дачу взятки сотрудники псковского и московского управлений ФСБ. Об этом сообщает «Российская газета».

Фото: ЗМСУТ СКР

Бывшего совладельца подмосковного аэродрома Большое Грызлово, подозреваемого в даче взятки, отправили в СИЗО. Уголовное дело расследует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Еще в ноябре 2017 года обвиняемый передал через посредника взятку и. о. начальника Межрегионального территориального управления воздушного транспорта Центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта в размере 100 тысяч рублей.

Взятка была за документальный ответ на запрос Псковской таможни по летно-техническим характеристикам ввезенного в Россию частного самолета РАС-750XL. В ведомстве говорят, что документ хотели использовать в суде для уклонения от уплаты таможенных платежей и пеней на сумму 6,9 миллиона рублей.

Получателя взятки и посредника по данному делу уже осудили, а совладелец аэродрома сбежал и был объявлен в международный розыск еще в 2018 году. Он скрывался больше трех лет, пока его не задержали в Серпухове сотрудники УФСБ по Псковской области и УФСБ по Москве и Московской области.