Происшествия

Мужчину в красном пуховике разыскивают в Псковском районе

Мужчину в красном пуховике разыскивают в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе МВД России по Псковскому району.

Полицейские Псковского района устанавливают местонахождение 50-летнего Павла Каменева. Он ушел из дачного дома в садоводческом товариществе «Малое Фомкино» 24 октября 2016 года. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины: рост около 165-170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. На зубах имеются коронки и протезы.

На момент исчезновения он был одет в черную кепку, красный пуховик с капюшоном, черную кофту (толстовку) с капюшоном, светло-синие, с эффектом потертости джинсы и коричневые замшевые ботинки. При себе у мужчины был черный рюкзак.

При получении информации о местонахождении Павла Каменева сотрудники полиции просят обратиться в районный отдел МВД по телефону 676872 (дежурная часть).