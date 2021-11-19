Происшествия

Торговца наркотиками осудили в Стругокрасненском районе

Стругокрасненский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняли в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

28 апреля подсудимому позвонил сотрудник полиции, который участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». Позже обвиняемый встретился с ним на улице Ленина в поселке Плюсса, где получил 2 000 рублей в счет оплаты за 0,33 грамма наркотика. Покупку изъяли из незаконного оборота при выдаче сотруднику УКОН УМВД России по Псковской области.

Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.