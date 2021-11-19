Происшествия

Кубинец не уехал вовремя из Псковской области и получил штраф

Жителя Республики Куба оштрафовали за уклонение от административного наказания. Приговор вынес Невельский районный суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что Пушкинский районный суд города Санкт-Петербурга признал кубинца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Его оштрафовали на 5 тысяч рублей и потребовали покинуть страну. Иностранец, не имеющий постоянного места жительства в России, должен был уехать в течение 5 дней, но спустя это время нарушитель находился в городе Невеле Псковской области.

Кубинец полностью признал свою вину и пояснил, что в связи с отсутствием средств не смог своевременно приобрести билет.

Суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей, с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации и с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы России.

Постановление пока не вступило в силу.