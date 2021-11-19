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Уголовное дело возбудили по факту стрельбы возле кладбища в Орлецах

Уголовное дело возбудили по факту стрельбы возле кладбища «Орлецы» в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, в апреле неизвестный стрелял по автомобилю у кладбища. В настоящее время по данному факту следственное управление УМВД России по городу Пскову возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

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Полиция проводит необходимые мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления.