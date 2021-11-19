Происшествия

Хулиганы пытались поджечь топиарную фигуру в великолукском парке

Неизвестные пытались поджечь топиарную фигуру в великолукском парке. Об этом сообщается в группе «Луки парк» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Луки парк» в социальной сети «ВКонтакте»

«Неизвестные решили поджечь всю карету с лошадьми. Почему не пройти просто мимо? Интересно… И хорошо, что все обошлось. Вот теперь даже и не знаем, стоит ли украшать парк дальше и выставлять новые малые архитектурные формы?» - задаются вопросом в администрации парка.

Напомним, это не первый факт вандализма в «Луки парке». Великолучан в очередной раз призвали бережней относиться к парку. «Мы стараемся создать для вас уют и красоту, и очень печально осознавать, что эти труды не ценятся некоторыми горожанами!» - отметили в администрации.