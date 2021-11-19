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Оперативные службы выезжали ночью во двор на Запсковье из-за громко работавшей автомашины

20.11.2021 11:42|ПсковКомментариев: 0

Оперативные службы выезжали ночью во двор на Запсковье из-за громко работавшей автомашины. Как сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец, 20 ноября около 4:30 у дома №20 на улице Звездной в Пскове многих разбудил звук громко работающего автомобиля. Иномарка была припаркована на тротуаре у одного из подъездов.

Громкий звук напоминал сильное жужжание, доносился до соседних домов. На место вскоре прибыли сотрудники полиции, две пожарные автомашины и скорая медицинская помощь.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области, вызов был ложным, возгорания не было. Машина была заведена, в ней сидел водитель. Возгорания не было.

Предположительно, дым из выхлопной трубы и громкий звук побудили обратиться по номеру 112.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области подтвердили факт выезда полиции на место и поблагодарили очевидцев за неравнодушие и своевременную реакцию.

Добавим, во дворе дома идет ремонт дворового проезда с устройством тротуара. По словам очевидца, утром рабочим пришлось искать владельца машины, поскольку она мешала начать асфальтирование тротуара.

Теги: #ГУ МЧС России по Псковской области #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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