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Пропавшего островича нашли в Великом Новгороде

Пропавшего 29-летнего жителя деревни Заборовье Островского района Александра Желнова нашли в Великом Новгороде. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт»

О поиске пропавшего рассказала информационный координатор Ирина (позывной «Забава»): «Поздно вечером 3 ноября к нам обращается девушка с просьбой помочь в поисках брата – Александра Желнова, который пропал еще летом. Молодой человек уходит из дома не впервые, до сих пор родственники сами находили его. Но не в этот раз – уже больше четырех месяцев о нем нет никаких вестей. Александр нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован. Самое страшное, что наступили холода, первые ночные заморозки. Оставаться на улице опасно. Сразу запускаем механизм поиска. Первым делом к работе подключается группа коротких прозвонов – обзваниваются все больницы. Однако потерявшегося там нет. Тем временем добровольцы группы оперативного оповещения размещают ориентировки в соцсетях. В каком направлении вести поиск, непонятно. За четыре месяца Александр мог оказаться где угодно...».

Единственной зацепкой было свидетельство, поступившее родственникам еще в сентябре. «Пропавшего – голодного и растерянного – видели в одном из районов Пскова. В надежде получить хоть какую-нибудь информацию автономные группы начинают оклеивать эту территорию ориентировками, опрашивать местных жителей и продавцов магазинов. Многие узнают Александра по фотографии, но говорят, что не видели уже давно, и где он сейчас находится, никто не знает. Информацию о потерявшемся передаем во все социальные центры, работающие с бездомными: если вдруг Александр придет за помощью, его сразу узнают», - поделилась информационный координатор.

Между тем распространение ориентировок дает результат – начинают приходить свидетельства. В соцсетях оставляют комментарий, что Александра Желнова видели два дня назад. «Совершенно в другом районе города, - продолжила девушка. - Направляем туда поисковиков. Снова расклейка ориентировок и опросы. И опять безрезультатно».

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«Поиск продолжается. Мы понимаем, что молодой человек может перемещаться по городу, и решаем оклеить ориентировками все крупные улицы Пскова (за две недели поиска их было расклеено более 700). А также стараемся охватить ориентировками как можно больше сообществ в соцсетях. Чем больше людей будут знать о поиске Александра, тем лучше, ведь важные сведения могут поступить с любой стороны. Это срабатывает. Люди откликаются и искренне стараются помочь. Нам сообщают, что человека, похожего на потерявшегося, видели в автобусе. Пытаемся проверить эту информацию, посмотрев камеры. Огромная благодарность - сотрудникам "Псковпассажиравтотранса", которые с пониманием и готовностью отзываются на нашу просьбу», - сообщила информационный координатор. «Поиск продолжается. Мы понимаем, что молодой человек может перемещаться по городу, и решаем оклеить ориентировками все крупные улицы Пскова (за две недели поиска их было расклеено более 700). А также стараемся охватить ориентировками как можно больше сообществ в соцсетях. Чем больше людей будут знать о поиске Александра, тем лучше, ведь важные сведения могут поступить с любой стороны. Это срабатывает. Люди откликаются и искренне стараются помочь. Нам сообщают, что человека, похожего на потерявшегося, видели в автобусе. Пытаемся проверить эту информацию, посмотрев камеры. Огромная благодарность - сотрудникам "Псковпассажиравтотранса", которые с пониманием и готовностью отзываются на нашу просьбу», - сообщила информационный координатор.

Но посмотреть записи с автобусных камер наблюдения поисковики не успевают. «Прилетает долгожданное, самое главное свидетельство! Причем откуда не ждали! Из Великого Новгорода! На горячую линию звонит Вячеслав. Он рассказывает, что приютил потерявшегося и вот уже несколько месяцев Александр живет у него. А недавно знакомая Вячеслава увидела ориентировку в соцсетях и показала ему... Ура! Можно выдохнуть. Поиск успешно закрыт! Тот, кого искали несколько месяцев, найден за 200 километров от Пскова», - резюмировала она.