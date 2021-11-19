Происшествия

В Пскове и Острове выявили факты фиктивной регистрации граждан

Полицейские выявили факты фиктивной регистрации граждан в Пскове и Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в областном центре 30-летний безработный мужчина в своей квартире в доме на улице Красноармейской фиктивно поставил на регистрационный учет четырех граждан Белоруссии без фактического пребывания их по месту регистрации.

А в городе Острове в квартире дома на улице Освобождения безработная местная жительница 1966 года рождения фиктивно зарегистрировала россиянку.

Полиция выясняет все обстоятельства данных инцидентов.