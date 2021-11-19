Происшествия

Великолучанку осудили на 7 лет за умышленное убийство

В Великих Луках суд вынес приговор 34-летней местной жительнице, которая совершила умышленное убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что 6 апреля во время распития спиртных напитков между ранее знакомыми мужчиной и женщиной произошел конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры женщина ударила оппонента ножом, и через непродолжительное время пострадавший скончался.

Приговором Великолукского городского суда горожанка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.