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Две жительницы Псковской области перевели мошенникам более 1,5 млн рублей

22.11.2021 10:35|ПсковКомментариев: 0

Псковичка и великолучанка поддались на уловки мошенников и перевели им более 1,7 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, в период с 18 по 19 ноября 67-летней пенсионерке из областного центра и 54-летней жительнице Великолукского района звонили незнакомцы, которые представились сотрудниками банков. Они предложили им свое «содействие» для предотвращения попыток несанкционированного снятия денег.

Женщины поверили злоумышленникам и перевели деньги. Позже потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Теги: #великие луки #мошенники #псков #деньги
Источник: Псковская Лента Новостей
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