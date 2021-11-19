Две жительницы Псковской области перевели мошенникам более 1,5 млн рублей

Псковичка и великолучанка поддались на уловки мошенников и перевели им более 1,7 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, в период с 18 по 19 ноября 67-летней пенсионерке из областного центра и 54-летней жительнице Великолукского района звонили незнакомцы, которые представились сотрудниками банков. Они предложили им свое «содействие» для предотвращения попыток несанкционированного снятия денег.
Женщины поверили злоумышленникам и перевели деньги. Позже потерпевшие обратились за помощью в полицию.
В настоящее время возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.