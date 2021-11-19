Происшествия

Росгвардейцы задержали молодого человека в магазине на Рижском проспекте в Пскове

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже косметики из магазина на Рижском проспекте в Пскове 21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В 17.15 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 18-летнего молодого человека, который пронес через кассу косметические средства, не заплатив за них. Общая сумма ущерба составила 1254 рублей.

По факту хищения проводится проверка.